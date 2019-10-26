Сантьяго, , 04:47 — REGNUM Чилийские власти услышали мнение народа, собравшегося на миллионную демонстрацию в центре Сантьяго, заявил президент Чили Себастьян Пиньера на своей странице в Twitter.

«Все мы услышали послание… С Божьей помощью мы пройдем эту дорогу к лучшему Чили для всех», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Чили проходит одна из крупнейших демонстраций в истории страны. По разным данным, численности митинга в центре Сантьяго превысила миллион человек. Митинг носил мирный характер, однако, по данным ряда СМИ, на демонстрации все же начались столкновения с полицией.

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