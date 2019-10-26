Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Россия заслужила тот успех, который она достигла на Ближнем Востоке, заявил журналист Дэвид Игнатиус в статье для издания The Washington Post.

«Это может быть воспринято как ересь, но Россия заслужила тот успех, которого она достигла на Ближнем Востоке. Россия использует тот же набор военных и дипломатических инструментов, который на протяжении многих десятилетий позволял США доминировать в регионе», — заявил Игнатиус.

Журналист добавил, что Россия веками мечтала добиться влияния на Ближнем Востоке, однако, по мнению Игнатиуса, странно, что в конечном итоге, то, что Россия так отчаянно хотела получить, президент США Дональд Трамп отдал ей бесплатно.

«США не проиграли битву за влияние на Ближнем Востоке, а просто сдались», — говорится в статье.

Напомним, ранее Трамп принял решение вывести американский контингент из северных районов САР, что предоставило Турции возможность начать операцию «Источник мира» на севере Сирии.

На этой неделе, 22 октября, в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов. По сути, это пошаговый план по достижению мира на северо-востоке Сирии.

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