Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Торговое соглашение с КНР не позволит решить существующие экономические проблемы США, заявил старший научный сотрудник Института глобальных отношений им. Джексона Йельского университета Стивен Сэмюэл Роуч в статье для издания Project Syndicate.

«Китайский кошелёк не позволит решить более глубокие экономические проблемы США… Дефицит торгового баланса США свидетельствует о наличии дисбаланса в торговле со 102 странами. Данная проблема не ограничивается Китаем, поскольку носит многосторонний, а не двусторонний характер», — заявил Роуч.

По словам эксперта, вопрос экономии особенно важен для США, поскольку увеличение сбережений оказалось бы самым эффективным средством с точки зрения сокращения многостороннего торгового дисбаланса США с Китаем и ещё 101 страной.

Напомним, дефицит торгового баланса США в 2018 году составил $879 млрд, а во втором квартале 2019 года он увеличился до $919 млрд. Чистая доля внутренних сбережений США составила всего 2,2% от национального дохода во втором квартале 2019 года, что намного ниже среднего показателя в 6,3%, который США удерживали в течение последних трёх десятилетий XX века.

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