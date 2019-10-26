Москва, 26 октября 2019, 04:45 — REGNUM У границ России в течение недели вели воздушную разведку 19 иностранных летательных аппаратов. Об этом сообщает официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».
Отмечается, что в одиннадцати случаях с целью недопущения нарушений государственной границы в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.
По данным Минобороны, нарушений российского воздушного пространства допущено не было.
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