Баку, , 05:06 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о намерении аккредитовать дипломатическую миссию в Палестине, 26 октября сообщает газета New Straits Times.

О необходимости таким образом подержать Палестину в противовес притязаниям Израиля на Иерусалим в качестве его столицы Мохамад заявил на проходящем в столице Азербайджана Баку XVIII саммите Движения неприсоединения.

По его словам, израильский режим расширяет незаконные поселения на земле, по праву принадлежащей палестинцам, и намерен аннексировать часть Западного берега, что явно идет в разрез с международными нормами.

«Со своей стороны, Малайзия откроет посольство, аккредитованное в Палестине. Мы знаем, что Израиль не позволит Малайзии открыть посольство на оккупированной территории. Таким образом, оно будет находиться в Иордании. Посольство позволит нам легче оказывать помощь палестинцам, хотя Израиль найдет способ обеспечить, чтобы помощь не доходила до Палестины», — сказал он.

Азербайджан принял председательство в Движении неприсоединения от Венесуэлы. На саммите движения в Баку присутствуют делегации 158 стран, в том числе около двадцати глав государств и правительств. Движение объединяет 120 стран, а 17 стран и 10 международных организаций имеют при нем статус наблюдателей.

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