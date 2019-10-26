Кейптаун, , 04:23 — REGNUM Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 возвращаются в Россию после первого в истории визита в Южно-Африканскую Республику. Самолёты вылетели с авиабазы ВВС ЮАР «Ватерклуф» ранним утром в субботу, 26 октября.

Визит авиагруппы дальней авиации Воздушно-космических сил России в ЮАР начался 23 октября и совпал с началом работы экономического форума «Россия — Африка» в Сочи.

Как сообщали в Минобороны, целью визита был обмен опытом между лётными составами двух стран и организация взаимодействия между оборонными ведомствами России и ЮАР.

Для экипажей ракетоносцев визит также стал возможностью повысить подготовку и боевую выучку в выполнении полётов на длительные расстояния и в южных широтах.

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