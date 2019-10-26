Ла-Пас, , 03:36 — REGNUM Верховный избирательный суд Боливии вечером 25 октября опубликовал данные подсчета 100% голосов на выборах президента Боливии, согласно которым победу в первом туре одержал действующий президент страны Эво Моралес.

Эво Моралес (сс) Fernanda LeMarie. Cancillería del Ecuador

По итогам окончательного подсчета голосов, за Моралеса проголосовало 47,08% пришедших на избирательные участки граждан, за его оппонента Карлоса Мема — 36,51%.

Таким образом, Моралес сохранил требуемый для победы в первом туре отрыв от ближайшего соперника не менее чем на 10% при условии набора не менее 40% голосов. Выборы проходили при беспрецедентно высокой явке граждан, достигшей 88,31%.

Как ИА REGNUM писало ранее, выборы в Боливии проходят на фоне острейшей политической борьбы и давления ряда стран, ставящих итоги подсчета голосов под сомнение и настаивающих на проведении второго тура.

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