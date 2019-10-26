Приштина, , 07:53 — REGNUM 25 октября глава косовской партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти встретился с представителем Демократической турецкой партии Косово Фикримом Дамкой.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики обсудили проведение и результаты выборов, а также планы нового правительства и возможности для сотрудничества косовского руководства с турецким меньшинством в процессе государствостроительства.

По словам Курти, целью нового правительства будет «экономическое развитие, которое принесет занятость, борьба с коррупцией в высших кругах и борьба с социальным неравенством».

Курти пообещал, что новое правительство будет работать, чтобы обеспечить всем гражданам Республики Косово равные права и способствовать интеграции национальных меньшинств в общество.

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