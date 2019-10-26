Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Всё больше политиков в США понимает абсурдность обвинений, выдвинутых против гражданки России Марии Бутиной, заявили 26 октября в российском посольстве в Вашингтоне.

В распространённом заявлении отмечается, что российские дипломаты желают освобождённой из тюрьмы Бутиной «скорейшего воссоединения с родными и близкими, восстановления сил после выпавших на её долю нелегких испытаний».

«Важно, что всё больше американских политиков понимает абсурдность выдвинутых против неё обвинений», — подчеркнули в диппредставительстве.

Напомним, самолёт с российской гражданкой в ночь на 26 октября вылетел из Майами в Москву. Прибытие рейса в аэропорт «Шереметьево» ожидается в 11:39 по московскому времени.

В апреле 2019 года Мария Бутина была приговорена американским судом к 18 месяцам лишения свободы по обвинению в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». По мнению властей США, Бутина налаживала связи с высокопоставленными американцами с целью продвижения российско-американских отношений.