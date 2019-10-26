Вашингтон, , 07:55 — REGNUM 25 октября специальный представитель США по Западным Балканам Мэттью Палмер заявил, что целью Вашингтона является взаимное признание Сербией и Косово независимости друг друга.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, таким образом США рассчитывают вырвать Балканы из «объятий России» и направить страны региона к НАТО.

По словам Палмера, для реализации этой цели США готовит «арсенал» мер против Сербии, в числе которых и недавно принятая резолюция по убийству братьев Бютючи.

Представитель США подчеркнул, что целью России на Балканах является отвратить страны региона от вступления в НАТО и предотвращение признания Сербией Косово.

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