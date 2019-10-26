Москва, , 02:38 — REGNUM Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма критикует «формулу Штайнмайера», напрасно уповая при этом на США, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«В Киеве вновь ставят под вопрос «формулу Штайнмайера» — на сей раз Кучма. Мол, это и абсурд, и капкан… Недавно Украина подписала формулу, затем стала её искажать, а теперь и обличать», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков отметил, что «отныне Кучма уповает на США». «Напрасно: Трампу не до Украины, у него выборы на уме, не Донбасс», — отметил он.

Напомним, ранее Леонид Кучма заявил, что «формула Штайнмайера», определяющая порядок введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в республиках Донбасса, не приведёт к миру в регионе.

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