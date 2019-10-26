Вашингтон, , 02:30 — REGNUM Представители Соединенных Штатов и Китая «близки к завершению» ряда положений в торговом соглашении, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

«Был достигнут значительный прогресс по отдельным вопросам, и обе стороны близки к завершению нескольких разделов соглашения. Обсуждение будет продолжаться на уровне заместителей, а основные переговорщики проведут телефонные переговоры в ближайшее время», — сообщает пресс-служба.

Деталей торговой сделки и информации по вышеупомянутым «отдельным вопросам» не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что торговая сделка между США и Китаем будет подписана 16−17 ноября на полях саммита АТЭС в столице Чили Сантьяго. Сделку подпишут американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Читайте ранее в этом сюжете: США и Китай «близки к завершению» частичной торговой сделки