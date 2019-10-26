Вашингтон, , 01:53 — REGNUM США приостановят регулярные рейсы американских авиакомпаний в девять кубинских городов. Об этом 25 октября сообщает газета The Miami Herald.

Ограничение вступит в силу 10 декабря и затронет авиакомпании Delta, American Airlines и JetBlue, которым будут разрешены полеты только в столицу Кубы Гавану.

Газета отмечает, что введение новых санкционных ограничений предпринято администрацией президента США Дональда Трампа в наказание за поддержку Кубой Николаса Мадуро в Венесуэле и с целью лишения кубинского правительства существенной статьи дохода.

Письмо о введении ограничений 25 октября было направлено в министерство транспорта госсекретарем Майком Помпео.

«Приостановка полетов в эти девять аэропортов адресует кубинскому правительству четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты предпринимают решительные действия в ответ на продолжающиеся репрессии режима [Венесуэлы] против своего народа и поддержку Мадуро», — говорится в письме Помпео.

Газета также приводит слова неназванного чиновника, заявляющего, что администрация не допустит, чтобы средства от туристов из США пополняли государственную казну Кубы.

Напомним, регулярные коммерческие рейсы на остров Свободы были разрешены при администрации президента США Барака Обамы. На чартерные рейсы из Майами новые ограничения полетов не распространяются.

Ранее ИА REGNUM писало об отмене из-за санкций США ряда рейсов кубинской авиакомпании.

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