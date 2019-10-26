Мехико, , 01:30 — REGNUM Атакой боевиков наркокартеля «Синалоа» на представителей правоохранительных органов Мексики с целью освобождения Овидио Гусмана, сына наркобарона Хоакина Гусмана, известного под прозвищем Коротышка, руководил другой его сын Иван Арчивальдо Гусман, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей мексиканских властей.

«Он был одним из тех, кто мобилизовал различные криминальные элементы в Кулиакане», — заявил министр общественной безопасности Мексики Альфонсо Дурасо.

Он также опроверг, что Иван Арчивальдо находился в одном доме с младшим братом Овидио в момент задержания. По его словам, Иван Арчивальдо сыграл ключевую роль в освобождении своего брата из рук правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября мексиканские силовики предприняли попытку задержания члена наркокартеля «Синалоа» Овидио Гусмана. Однако боевики картеля атаковали сотрудников правоохранительных органов и устроили масштабную перестрелку в городе Кулиакан. В результате стрельбы погибли девять человек, еще 23 получили ранения. Власти Мексики приняли решение освободить Овидио Гусмана, чтобы не подвергать опасности жителей города.

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