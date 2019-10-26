Рига, , 00:26 — REGNUM Мэр небольшого посёлка Гаркалне в Латвии выставил из здания Думы сотрудников Госконтроля, которые пришли на пресс-конференцию — пишет портал NRA.

На пресс-конференции градоначальник рассказывал о результатах работы муниципалитета и попросил представителей Госконтроля покинуть помещение, пояснив, что большинство присутствующих не успели ознакомиться с многостраничным содержанием аудита.

Проверка в Думе выявила незаконные премии руководству — мэру посёлка Мартиньшу Гунару Баузе-Крастиньшу, в связи с его 60-летним юбилеем, на общую сумму 4103 евро. Впрочем, получившие премии уже уплатили положенный штраф и вернули деньги в казну. Выявлена неоправданная переплата сотрудникам Думы в размере 7582 евро.

Остальные претензии ревизии связаны с неверным оформлением бумаг при реконструкции школы на 3,4 млн евро, и претензии к процедуре установления льгот при уплате налога на недвижимость на сумму 136 777 евро в течение трёх лет.