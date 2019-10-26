Кишинёв, , 00:19 — REGNUM Часть судей Молдавии попыталась провести 25 октября общее собрание судей, чтобы избрать новый Высший совет магистратуры и воспрепятствовать запланированной правительством судебной реформе. Как передает ИА REGNUM, заседание не состоялось из-за отсутствия кворума.

Арчибальд Хеннинг. Судья и присяжные (фрагмент). 1843

Премьер-министр Майя Санду и министр юстиции Олеся Стамате призывали судей не приходить на собрание, поскольку оно незаконно. Стамате выразила удовлетворение тем, что собрание не состоялось.

«Я рада, что попытки пустить насмарку реформу юстиции провалились, а здравый смысл, справедливость и честность победили. Это доказывает, что в системе больше честных судей, для которых закон важнее», — заявила она.