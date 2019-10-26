Приштина, , 07:51 — REGNUM 25 октября заместитель председателя Демократической лиги Косово (ЛДК) Вьоса Османи провела встречу с миссией наблюдателей ЕС, инспектировавшей парламентские выборы в Косово 6 октября.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи рассказала представителям ЕС о ходе предвыборной кампании, процессе выборов 6 октября и ходе подсчета голосов избирателей, который продолжается до сих пор.

Представители ЕС и ЛДК согласились, что выборы прошли в соответствии с демократическими стандартами.

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