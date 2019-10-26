Приштина, , 10:29 — REGNUM ⁷В настоящее время партии, получившие наибольшее число голосов на парламентских выборах в Косово — «Движение за самоопределение» и «Демократическая лига Косово» ведут переговоры о создании коалиционного правительства.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, бывшие представители оппозиции намерены сократить число министерств с 21 до 12. Однако представители гражданского общества Косово заявляют, что сокращение числа министерств приведет и к уменьшению числа рабочих мест, что приведет к росту и так высокого уровня безработицы.

Глава неправительственной организации «Чоху» (алб. «проснись») Артон Демхасай заявил, что упразднение девяти министерств приведет к нарушению контрактов, заключенных их работниками с министерствами. Люди, оставшиеся без работы будут вправе подать иск в суд на правительство с высокими шансами выиграть — ведь они не виноваты в постоянных изменениях числа министерств.

В настоящее время в государственном секторе Косово занято свыше 82 000 человек, при этом уровень зарплат госслужащих (в среднем 573 евро — приблизительно 40,5 тысяч рублей) существенно превышает средний по республике. Ожидается, что сокращение числа министерств позволит сократить расходную часть бюджета на 15,5 миллионов евро (примерно 1,1 миллиарда рублей).

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