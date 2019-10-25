Латакия, Сирия, , 23:21 — REGNUM В сирийской провинции Латакия незаконные вооружённые формирования пытались отбить назад несколько высот, захваченных сирийской армией, сообщил 25 октября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Боевики пытались атаковать позиции правительственных войск в районе населённого пункта Кбана. Атаки были отражены, джихадисты понесли потери.

Напомним, на территории провинции Латакия сирийские войска ведут наступление с целью перерезать пути снабжения боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Бакин сообщил о ликвидации в провинции Хама диверсионной группы джихадистов, пытавшейся минировать дороги.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны: в Сирии уничтожена группа, минировавшая путь подвоза гумпомощи