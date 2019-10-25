Багдад, , 22:20 — REGNUM Не менее 27 человек погибли и сотни пострадали в ходе дня массовых беспорядков в Ираке, 25 октября передает агентство Reuters.

При разгоне массовой демонстрации в Багдаде были убиты восемь протестующих. В Эн-Насирии шестеро протестующих погибли в столкновении с одним из отрядов шиитского ополчения. В Эль-Амаре погибли шесть протестующих, трое протестующих погибли в Басре и один в Эс-Самаве.

По сообщению МВД Ирака, в столкновении с протестующими в Эль-Амаре погибли представитель сил безопасности и командир про-правительственной милиции. В разных городах не менее 68 сотрудников сил безопасности получили ранения.

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