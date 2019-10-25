Скопье, , 22:15 — REGNUM Власти Северной Македонии приняли решение приостановить использование нового названия, которое страна получила в рамках соглашения с Грецией, до тех пор, пока Брюссель не начнёт официальные переговоры со Скопье о вступлении в Европейский союз. Об этом 25 октября сообщил президент республики Стево Пендаровски.

По его словам, такая позиция не противоречит Преспанскому соглашению, в котором оговаривался порядок внедрения нового государственного названия бывшей югославской республики во внутренних и внешних коммуникациях.

Пендаровски отметил, что решение европейских лидеров отложить начало переговоров о присоединении Македонии и Албании «стало настоящим шоком» не только для граждан, но и лично для него и всей политической элиты в стране.

«Все политические лидеры, от членов правительства до оппозиции, согласились с тем, что Северная Македония выполнила всё, что от неё требовалось, но Европейский союз неожиданно заявил, что страна не готова», — констатировал президент.

Напомним, ранее на неделе Совет ЕС принял решение отложить начало переговоров с Албанией и Македонией до весны 2020 года.

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