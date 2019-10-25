Киев, , 22:11 — REGNUM Украина и НАТО поменяют формат своих отношений, заявил 25 октября министр обороны Украины Андрей Загороднюк изданию «Европейская правда».

По его словам, все уже существующие форматы взаимодействия Украины и НАТО будут сведены в один общий план, так как теперь Североатлантический альянс желает применять новый подход по принципу «одна страна — один план».

Подробности такого переформатирования Андрей Загороднюк не раскрывал, но сообщил, что первые документы по этому вопросу будут оформлены ещё в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2014 года Киев отказался от внеблокового статуса страны, а в 2016 году в Конституции Украины обозначили вступление в НАТО как цель внешней политики.

Тем не менее в Североатлантическом альянсе до сих пор не собираются вступать с Украиной в равноправные отношения, предпочитая использовать её для удовлетворения своих текущих нужд.

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