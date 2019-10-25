Москва, 25 октября 2019, 21:41 — REGNUM Правовое управление аппарата Госдумы видит препятствия для принятия обращения к президенту РФ Владимиру Путину об отмене моратория на смертную казнь, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.
Правовое управление аппарата Госдумы в своем отзыве на внесенный проект обращения перечислило ряд оснований для отказа от смертной казни. В частности, оно указало на подписание Российской Федерацией
Также препятствие служит статья 18 Венской Конвенции о праве международных договоров 1969 года, в соответствии с которой государство, подписавшее международный договор, обязано воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели.
Кроме того, управление Госдумы упоминает постановление Конституционного суда Российской Федерации
В проекте обращения к президенту Российской Федерации Владимиру Путину содержится предложение о принятии мер к возобновлению практики назначения и применения смертной казни в России в соответствии с Конституцией РФ. Документ предложен депутатами фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.
Читайте ранее в этом сюжете: Проект обращения к Путину о применении смертной казни внесен в Госдуму