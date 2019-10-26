Мехико, , 10:38 — REGNUM Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор отверг иностранное вмешательство в национальную политику безопасности и подчеркнул ценность нации как свободного и независимого государства. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Во время пресс-конференции глава государства назвал «безвкусным» заявление заместителя секретаря США по вопросам международного наркотрафика Ричарда Гленна. Гленн отметил отсутствие взаимодействия Мексики с США в борьбе с организованной преступностью.

«Представьте, я скажу, что стратегия безопасности США плоха, потому что они допускают бесконтрольную продажу оружия, которое попадает в Мексику и является причиной гибели мирных жителей. Так не делается, каждая страна независима», — обозначил политик.

Лопес Обрадор, наоборот, подчеркнул сотрудничество Мексики и США в борьбе с наркотрафиком «вплоть до осуществления конфискации нечестно нажитого имущества».