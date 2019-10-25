Москва, , 21:31 — REGNUM Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о возвращении смертной казни, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

«Государственная дума просит Вас, уважаемый Владимир Владимирович, принять меры по возобновлению практики назначения и применения наказания в виде смертной казни в России в соответствии с Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации», — говорится в документе.

В качестве аргументов приводится рост рецидивной преступности и усиление террористических угроз.

Авторы обратили внимание на то, что какого-либо запрета на применение исключительной меры наказания данный документ не содержит. При этом Конституционный суд РФ ни одним из своих решений не признал неконституционными статьи Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие возможность применения наказания в виде смертной казни.