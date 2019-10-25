Нью-Йорк, США, 25 октября 2019, 21:03 — REGNUM Организация Объединённых Наций не зафиксировала новых конфликтов и эскалации насилия на северо-востоке Сирии после остановки военной операции Турции «Источник мира», сообщил 25 октября журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Генсек ООН подчеркнул, что нет никаких данных о новых витках напряжённости в этих районах.
«Я счастлив сообщить, что сейчас нам не поступает никаких данных о новой эскалации напряжённости или о новых конфликтах на северо-востоке Сирии», — сказал Антониу Гутерреш.
Как сообщало ИА REGNUM, об окончании турецкой военной операции «Источник мира» было заявлено 22 октября, по итогам встречи российского президента Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
На данный момент российская военная полиция расширяет зону патрулирования у сирийско-турецкой границы и обеспечивает отвод курдских отрядов и тяжёлого вооружения.
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