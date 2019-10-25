Нью-Йорк, США, , 21:03 — REGNUM Организация Объединённых Наций не зафиксировала новых конфликтов и эскалации насилия на северо-востоке Сирии после остановки военной операции Турции «Источник мира», сообщил 25 октября журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Генсек ООН Антониу Гутерреш Chambre des Députés

Генсек ООН подчеркнул, что нет никаких данных о новых витках напряжённости в этих районах.

«Я счастлив сообщить, что сейчас нам не поступает никаких данных о новой эскалации напряжённости или о новых конфликтах на северо-востоке Сирии», — сказал Антониу Гутерреш.

Как сообщало ИА REGNUM, об окончании турецкой военной операции «Источник мира» было заявлено 22 октября, по итогам встречи российского президента Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На данный момент российская военная полиция расширяет зону патрулирования у сирийско-турецкой границы и обеспечивает отвод курдских отрядов и тяжёлого вооружения.

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