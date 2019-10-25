Москва, , 20:43 — REGNUM В Совфеде считают очевидным, что негативное отношение представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы к формуле Штайнмайера будет способствовать скорейшей встрече «нормандской четверки», о чем так печется президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

«Что касается Леонида Кучмы, то он, что называется, закусил удила, возомнив, что именно от него зависит реализация Минских соглашений. Напомню, что Леонид Кучма был президентом Украины два срока подряд с 19 июля 1994 года до 23 января 2005 года, что объективно не могло не наложить определенный отпечаток на его отношение к президенту новичку — Владимиру Зеленскому», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Формула Штайнмайера — это компромисс, но на сегодняшний день другого пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе просто не существует, говорит сенатор.

«Альтернатива этой формуле — продолжение братоубийственной войны», — сказал Клинцевич.

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма считает, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру в регионе.