Копенгаген, , 10:18 — REGNUM Ранее осужденный в России за шпионаж норвежец сможет вернуться на родину. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отбывающий срок гражданин Норвегии сможет вернуться домой «когда захочет». Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил в ходе своего выступления в норвежском городе Киркенес, где министр принял участие в торжественной церемонии, посвященной освобождению провинции Финнмарк во время Второй мировой войны.

На вопрос о том, в какой степени данный инцидент осложнил двусторонние отношения между Россией и Норвегией, российский министр ответил, что этот эпизод вообще не повлек никаких негативных моментов в отношениях между двумя странами. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

64-летний Фроде Берг, работавший на пограничном пункте на границе между Россией и Норвегией, был задержан в декабре 2017 года. В апреле 2019 года он был осужден за сбор секретных данных о российских атомных подводных лодках. Свою вину Берг не признал. Новость о том, что Фроде Берг сможет вернуться на родину появилась на фоне информации о предположительном взаимном обмене арестованными разведчиками между Россией и Литвой.