Киев, , 19:59 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за очередной партии гуманитарной помощи, доставленной жителям народных республик Донбасса, сообщила 25 октября пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко на своей странице в Twitter.

По мнению Зеленко, украинский МИД протестует против «контрабандного конвоя».

«Очередной контрабандный конвой пересек украинскую границу в направлении Донбасса. Направили РФ ноту протеста», — написала пресс-секретарь МИД Украины.

Напомним, 24 октября в Донецк и Луганск прибыл 88-й гуманитарный конвой МЧС России. Такую помощь жители народных республик регулярно получают от России с августа 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Киев направил войска против народа Донбасса, не признавшего итоги госпереворота на Украине.

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