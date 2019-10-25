Дамаск, , 19:45 — REGNUM Подразделения российской военной полиции провели патрулирование зоны, примыкающей к сирийско-турецкой границе, по новому маршруту, сообщает 25 октября пресс-служба Минобороны России.

По информации российского военного ведомства, общая протяженность нового маршрута патрулирования составляет не менее 210 км. Маршрут патрулирования пролегает от города Камышлы до поселения Матала.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии российской военной полицией является одним из пунктов российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, подписанного 22 октября в Сочи.

Это позволит обеспечить не только безопасность населения и поддержание правопорядка, но и отвод курдских отрядов от границы с Турцией.

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