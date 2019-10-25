Москва, , 19:44 — REGNUM Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником генерального штаба вооруженных сил Турции Яшмаром Гюлером. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Телефонный разговор Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

В ходе разговора главы Генштабов двух стран обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Кроме того, Герасимов и Гюлер обсудили актуальные вопросы региональной безопасности.

Напомним, что Россия и Турция смогли договориться о нормализации ситуации на северо-востоке Сирии после того, как Анкара провела военную операцию «Источник мира» против сирийских курдов.