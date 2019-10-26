Копенгаген, , 10:24 — REGNUM Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила о поддержке предложения ФРГ ввести в северную часть Сирии контингент европейских войск, однако отметила, что датское правительство должно знать больше о деталях операции.

«Как в ходе заседания в Брюсселе, так и при личной встрече со своей немецкой коллегой, я отметила, что для Европы действительно важно вмешаться в ситуацию в Северной Сирии. Однако мы также должны сначала понять, как себе это представляет ФРГ. Без конкретных деталей я не могу просить Фолькетинг санкционировать участие Дании в этой операции», — заявила глава датского военного ведомства. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

На встрече в Брюсселе Брамсен также объявила о том, что Дания предоставит в распоряжение НАТО пехотный батальон, военный корабль и четыре истребителя F-16.