Баку, , 10:41 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил Эво Моралеса с победой на президентских выборах в Боливии, а также выразил восхищение активным участием боливийского народа в голосовании. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

На своей странице в Twitter глава Кубы также осудил «попытку государственного переворота» в Боливии под руководством бывшего президента и кандидата в президенты Карлоса Месы, отказавшегося признать результаты выборов.

Диас-Канель, находящийся на Саммите Движения неприсоединения в Баку, призвал коллег «поддержать первого индейского президента Боливии».