Копенгаген, , 10:42 — REGNUM Представители министерства иностранных дел Дании заявили, что помощь датским гражданам, находящимся в сирийских лагерях, оказываться не будет. Об этом ведомство сообщило в письме, которое было разослано в те семьи, которые как-либо связаны с исламистами.

«Они должны сами нести ответственность за свои действия, за то, что уехали в зону конфликта со своими детьми или завели там семью», — говорится в письме министерства. В настоящее время в различных сирийских лагерях и тюрьмах находятся по меньшей мере 15 мужчин и женщин, имеющие связь с Данией, а также порядка 30 детей. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Адвокат Кнуд Фольдшак, представляющий одну из семей боевиков, в связи с этим заявил: «Это политический коллапс. Это какая-то средневековая политика». Адвокат назвал решение датских властей «позором», поскольку они, по его словам, никак не принимают во внимание права детей.

Генеральный секретарь организации «Спасем детей» Йоханне Шмидт-Нильсен также призвала датское правительство пересмотреть свой подход. «Дети находятся в очень опасной ситуации, и у Дании есть возможность вывести их из Сирии», — заявила глава организации.