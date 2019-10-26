Анкара, , 10:16 — REGNUM Пресс-секретарь Администрации Президента Турецкой Республики Ибрагим Калын со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместил запись, в которой заявил: «Франция, поработившая Алжир, Габон, Мавританию, Сенегал, Гану, Конго, Тунис, Коморские острова, Мадагаскар, Джибути, Мали, Бенин, Чад и Марокко, убившая тысячи людей и организовавшая работорговлю… И французский журнал со своим оскорбительным обвинением нас в «этнических чистках».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Ибрагим Калын отметил: «Причины нападок на нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана ясны: когда их сирийским пешкам из Рабочей партии Курдистана хорошенько досталось, а их комбинация распалась, они запаниковали».

Пресс-секретарь добавил: «Они пытаются любыми способами защитить своих марионеток, но все без толку. Курды не ваши наймиты и никогда ими не будут. Дни вашего колониализма остались в прошлом».