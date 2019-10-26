Анкара, , 10:31 — REGNUM Специальный представитель Администрации Президента Турецкой Республики по Ираку, депутат правящей Партии справедливости и развития от Афьонкарахисара Вейсель Эроглу на пресс-конференции заявил: «Нельзя забывать, что созданные Западом террористические группировки когда-нибудь могут нанести удар и ему. В вопросе терроризма Турция и в нравственном, и материальном смысле пострадала больше всех».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Вейсель Эроглу отметил: «Это упомянул и признал и генеральный секретарь НАТО. Даст Бог, с этим согласятся и другие страны мира. В Ираке проживает множество этноконфессиональных групп. Они уже долго враждуют. Мы выступаем на стороне экономического развития и усиления Ирака».

Дипломат добавил: «На настоящем этапе мы также выступаем за обеспечение территориальной целостности и единства Ирака. Мы не давали повода усомниться в этом. Самым искренним другом Ирака является Турция. Наше ведомство разработало для Ирака ряд широкомасштабных проектов. Мы проводили переговоры с президентом Ирака, премьер-министром и министрами. То есть, если Ирак нас послушает, то уже в кратчайшие сроки станет возможным его экономический рост».