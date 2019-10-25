Анкара, , 19:06 — REGNUM Договор о продаже Турции 36 российских истребителей Су-35 приобретает реальные очертания, сообщает 25 октября газета Daily Sabah со ссылкой на неназванные источники.

Истребитель Су-35С Mil.ru

По утверждению издания, кроме продажи готовых боевых самолётов Россия может пойти на производство в Турции части конструктивных компонентов этих истребителей.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, истребитель Су-35 считается самым современным российским боевым самолётом из имеющихся на вооружении ВКС РФ. Истребители пятого поколения Су-57 ещё не начали поступать в строевые части.

Как сообщало, 16 июля текущего года президент США Дональд Трамп заявил о блокировке участия Турции в программе истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

С этого момента в СМИ активно обсуждается вопрос закупки современных боевых самолётов для ВВС Турции у других производителей, в том числе российских.

Читайте ранее в этом сюжете: «Россия обеспечит возвращение всей территории Сирии под контроль Дамаска»