Нагайбакский район, , 18:59 — REGNUM В Челябинской области по подозрению в мошенничестве задержан глава Нагайбакского муниципального района Виталий Гайсин. Ему вменяют мошенничество при получении выплат, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Следователи считают, что в 2018 году он подал недостоверные данные о том, что его семья нуждается в улучшении жилищных условий. Ему удалось получить субсидию в размере более 1,1 млн рублей. Эти деньги он потратил по своему усмотрению.

Преступление выявили сотрудники ФСБ России. Решается вопрос о предъявлении Гайсину обвинения и избрании меры пресечения.