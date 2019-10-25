Багдад, , 18:58 — REGNUM Не менее восьми человек погибли и более двухсот пострадали при разгоне демонстрантов в столице Ирака, 25 октября передает агентство Associated Press.

Ранее 25 октября толпа протестующих попыталась проникнуть в «зеленую зону» Багдада. Силы безопасности применили против демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ.

По официальной информации, с начала октября жертвами беспорядков в Ираке стали более 150 человек, тысячи демонстрантов и сотни полицейских получили ранения.

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