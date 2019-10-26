Могадишо, , 10:44 — REGNUM Согласно последним статистическим данным казначейства Кении, Европейский Союз (ЕС) и его партнеры не возместили Кении затраченные средства за использование войск страны, сражающихся с боевиками «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали, в течение трех месяцев. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

По оценкам казначейства, Кения будет требовать 5 млрд шиллингов (около 48 млн долларов США), что является наименьшим взысканием со стороны ЕС по сравнению с прошлыми пятью годами. Бюджет Миссии Африканского союза в Сомали (Амисом) в последующие годы будет сокращаться в связи с постепенным уходом из страны.

ЕС, являющийся крупнейшим источником дотационных средств для АМИСОМ через Африканский фонд мира, в апреле 2019 года обязался и впредь оказывать поддержку программам и мероприятиям миссии в 2019/20 финансовом году.

Эти средства предназначены для выплаты пособий войскам и полицейским миссии, окладов международному и местному гражданскому персоналу, оперативных расходов отделений и т.д.

Ранее задержка с возмещением денег была связана с требованием ООН подвергнуть надлежащей проверке претензии Кении. В октябре 2011 года страна официально отправила 4660 солдат в Сомали после непрекращающихся нападений и похищений боевиками «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на своей территории.

Год спустя Совет Безопасности ООН дал Кении разрешение, чтобы она смогла присоединиться к Миссии Африканского Союза в Сомали, решение, которое означало, что Казначейство Кении больше не будет покрывать полную стоимость содержания контингента.