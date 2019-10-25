Москва, , 18:52 — REGNUM Родители освобождённой из американской тюрьмы Марии Бутиной будут встречать её в Москве, сообщает 25 октября издание «Комсомольская правда».

По утверждению газеты, отец Марии Бутиной уже прилетел в российскую столицу из Барнаула.

Возвращение осуждённой в США по сфабрикованному делу гражданки РФ ожидается в ближайшее время. По некоторым данным, в Россию Бутина может прибыть 26 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году гражданка России Мария Бутина была задержана в США по подозрению в шпионаже непосредственно перед встречей президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Никаких доказательств её вины американское следствие до сих пор не предъявило.

Мария Бутина частично признала свою вину по принципу сделки со следствием для упрощения процедуры возвращения на родину.

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