Аддис-Абеба, , 10:27 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа пригласила министров иностранных дел Египта, Эфиопии и Судана в Вашингтон, чтобы обсудить вариант посредничества США по вопросу строительства гидроэлектростанции «Возрождение» на Голубом Ниле в Эфиопии, в центре которого находится усиливающееся напряжение между Аддис-Абебой и Каиром из-за водных ресурсов. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Selamta.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Письмо-приглашение, полученное СМИ, было отправлено министром финансов США Стивеном Мнучином адресатам в трех странах и президенту Группы Всемирного банка Дэвиду Малпасу.

Египет, который долгое время искал помощи извне для посредничества в переговорах, принял предложение о встрече, запланированной на 6 ноября 2019 года в офисе Мнучина. Высокопоставленный представитель администрации подтвердил, что во время Генеральной Ассамблеи США в Нью-Йорке в сентябре президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси попросил президента Дональда Трампа выступить посредником в конфликте. Каир считает этот вопрос вопросом национальной безопасности. Без урегулирования вопроса с Эфиопией, строительство массивной плотины вверху по течению Нила может поставить под угрозу источник пресной воды в Египте.