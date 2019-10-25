Москва, , 18:35 — REGNUM Африканские страны представляют собой единственные государства, с которыми у Украины положительное сальдо торгового баланса. Теперь украинский товарооборот может оказаться под угрозой из-за планов России расширять торговлю с африканскими странами. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Единственный макрорегион, где у Украины положительное сальдо торгового баланса, — это Африка. Им бы сейчас обеспокоиться тем, что Россия сейчас (заключает контракты)», — заявил Корнилов.

Он напомнил, что товарооборот России со странами Африки составляет около 20 млрд долларов.

«Из них больше 17−18 млрд — это чистый экспорт России. То есть поставили сейчас задачу удвоить эти поставки, причём удвоить поставили эту задачу… Это дополнительные рабочие места в России, дополнительные налоговые поступления в Россию», — указал он.

«Кричали о том, что Россия — это мировая бензоколонка — когда мы научимся поставлять технику? В Африку структура экспорта идёт в основном: станки, машиностроение, агротехника, военная техника. То, что должна Россия поставлять», — добавил эксперт.