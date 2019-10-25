Киркенес, Норвегия, 25 октября 2019, 18:31 — REGNUM Россия приветствует решение американского суда об освобождении Марии Бутиной из тюремного заключения, заявил 25 октября журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались», — сказал министр иностранных дел России.
Напомним, в 2018 году гражданка России Мария Бутина была задержана в США по подозрению в шпионаже.
Никаких реальных доказательств её вины до сих пор не представлено.
Стоит отметить, что задержание было произведено непосредственно перед встречей президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.
Мария Бутина частично признала свою вину по схеме сделки со следствием.
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