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В Турции арестованы 9 подозреваемых в членстве в ИГ*
*ИГ — запрещённая в России организация
Анкара,
26 октября 2019, 10:48 — REGNUM По указанию прокуратуры Аданы, отдел по борьбе с терроризмом Управления безопасности начал расследование по выявлению агентов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Турции. В рамках работ были установлены адреса проживания 9 лиц, подозреваемых в активном членстве в организации, проведении в ее интересах работ и разведывательной деятельности, вербовке новых членов и поддержании связей со своими пособниками.
ИГИЛ (запрещенная в России организация)
Иван Шилов © ИА REGNUM
По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, на рассвете подразделения отдела по борьбе с терроризмом при поддержке спецназа полиции провели одновременные оперативные мероприятия по адресам проживания подозреваемых. Вход в помещения был осуществлен при применении мобильного тарана, в ходе обыска были изъяты материалы на электронных носителях.
По результатам операции были арестованы 9 подозреваемых, один из которых оказался сирийцем. После прохождения медицинского контроля они были доставлены в отдел для проведения соответствующих следственных действий.
История вопроса
Турция – светское государство, президентская республика. С 2007 года президент избирается всеобщим голосованием, до этого избирался парламентом. Парламент однопалатный, избирается на 4 года всеобщим прямым голосованием по системе пропорционального представительства.
Правящая Партия справедливости и развития позиционирует себя как правоцентристская и консервативная. Главный приоритет – евроатлантизм и вхождение в перспективе в Евросоюз. Всего в парламенте представлены девять партий. Партий в Турции много, деятельность некоторых из них, в том числе коммунистических, запрещена.
Турция как национальное государство с момента своего образования в 1923 году направлена на вступление в европейские структуры. В НАТО Турция находится с 1952 года, что объясняется её географическим положением относительно России/СССР. В Евросоюз Турцию пока не принимают, ссылаясь на примеры недемократичного поведения руководства по отношению к оппозиции.
Политическая линия на вхождение в Европу поддерживается в основном армией. Политическая жизнь страны по большей части определяется борьбой сторонников европейского пути с неоосманизмом, который предлагает вернуться к имперской политике. Время от времени в стране случаются военные перевороты или их неудачные попытки.
Значительную роль играет тот факт, что Турция – многонациональная страна. На востоке страны проживают курды, которые ещё сто лет назад не признавались отдельным от турок этносом, но теперь это считается бесспорным. Они ведут борьбу за отделение от Турции, в том числе и террористическими методами. Христианские народы Турции (армяне, ассирийцы, греки и др.) помнят геноцид начала XX века, когда закладывались основы единства турецкой нации.