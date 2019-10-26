* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 10:48 — REGNUM По указанию прокуратуры Аданы, отдел по борьбе с терроризмом Управления безопасности начал расследование по выявлению агентов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Турции. В рамках работ были установлены адреса проживания 9 лиц, подозреваемых в активном членстве в организации, проведении в ее интересах работ и разведывательной деятельности, вербовке новых членов и поддержании связей со своими пособниками.

ИГИЛ (запрещенная в России организация) Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, на рассвете подразделения отдела по борьбе с терроризмом при поддержке спецназа полиции провели одновременные оперативные мероприятия по адресам проживания подозреваемых. Вход в помещения был осуществлен при применении мобильного тарана, в ходе обыска были изъяты материалы на электронных носителях.

По результатам операции были арестованы 9 подозреваемых, один из которых оказался сирийцем. После прохождения медицинского контроля они были доставлены в отдел для проведения соответствующих следственных действий.