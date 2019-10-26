Анкара, , 10:39 — REGNUM Ответственный движения Фетхуллаха Гюлена, осуществившего 15 июля 2016 года попытку государственного переворота, по Мексике Осман Караджа, задержанный за границей и доставленный в Турцию агентами Национальной разведывательной организации, был помещен судом под арест.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Осман Караджа входит в линейку высших функционеров организации, он обвиняется в «создании вооружённой террористической группировки и руководстве ею». После допроса в прокуратуре гюлениста передали 10-му уголовному суду Стамбула, который издал приказ о помещении задержанного под арест с обвинением в руководстве вооружённой террористической организацией.

Напомним, что Осман Караджа был задержан в ходе операции турецкой разведки, и 19 октября 2019 года был доставлен в страну.