Багдад, , 17:57 — REGNUM Один участник протестов погиб и более 200 человек пострадали в ходе подавления беспорядков в Багдаде, 25 октября передает агентство Reuters.

Багдад Defence.gov

По информации медиков, в столице Ирака помощь из-за ранений и отравлений слезоточивым газом понадобилась 227 демонстрантам. Один протестующий погиб.

По сообщению иракского МВД, в ходе протестов и беспорядков в разных городах Ирака 24 и 25 октября пострадали в общей сложности 337 демонстрантов и 72 полицейских, погибли двое человек.

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