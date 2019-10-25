Москва, 25 октября 2019, 17:47 — REGNUM Война на Юго-Востоке Украины выгодна ее властям и многим мировым игрокам, считает политолог Анатолий Баранов. Об этом он заявил 25 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Между тем миссия президента Украины Владимира Зеленского, по мнению Баранова, состоит в приватизации украинских земель сельскохозяйственного назначения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации «в той или иной степени» одобряют 37% жителей Украины.
Читайте ранее в этом сюжете: Большую распродажу госимущества Украины полностью одобряет лишь 14% жителей