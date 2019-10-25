Пенза, , 17:46 — REGNUM Депутаты городской думы Пензы избрали на пост главы администрации города зампреда регионального правительства беспартийного Ивана Лузгина. Его кандидатуру поддержали 20 из 34 депутатов.

Вместе с Лузгиным на эту должность претендовали депутат областного Заксобрания Георгий Камнев (КПРФ), замглавы администрации Пензы Денис Леонтьев («Единая Россия»), глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин (ЛДПР).

Причем процедура электронного голосования была сорвана депутатами, поскольку несколько человек поддержали не по одной кандидатуре. В результате проходило закрытое голосование по бюллетеням.

Как сообщало ИА REGNUM, на посту главы администрации Пензы Лузгин сменит Виктора Кувайцева, который был избран депутатом гордумы от «Единой России» на выборах 8 сентября 2019 года. Депутаты приняли его отставку 20 сентября.

Кувайцев возглавлял администрацию города с декабря 2015 года.

С этого же года в правительство Пензенской области вошел Лузгин в качестве министра инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности Пензенской области, в 2016-м году он был назначен зампредом правительства, а позднее — первым вице-премьером, курирующим сферу инвестиций.