Брюссель, , 17:44 — REGNUM Руководство НАТО считает, что нынешняя ситуация на северо-востоке Сирии является неустойчивой и намерено прорабатывать варианты «долговременных международных решений», заявил 25 октября журналистам генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Об этом Столтенберг сообщил, комментируя инициативы Германии по созданию «многосторонней"зоны безопасности в Сирии.

Напомним, в Москве уже «оценили» это предложение, высказанное министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, и отметили его бесполезность.

На данный момент ситуация на севере Сирии урегулируется в рамках российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.

«Мы приветствуем наблюдаемое снижение насилия, но на этой основе нам нужно создать более долгосрочное и устойчивое решение», — сказал Столтенберг по данному вопросу.

«Приветствую инициативы относительно того, как мы можем это делать скоординировано в международном плане», — добавил генсек НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день ситуация на северо-востоке Сирии фактически не нуждается в присутствии сил НАТО, так как после ухода оттуда военных США ряд территорий возвращается под власть Дамаска.

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